L’impresa di commercio al dettaglio Lidl Svizzera amplia la sua offerta di prodotti regionali e lancia il programma per la regionalità «Tipico». Questo progetto prevede che in tutte le 157 filiali Lidl dislocate sul territorio nazionale siano acquistabili da subito i prodotti provenienti dalle varie regioni. Lidl Svizzera deve oltre il 50% del suo fatturato ai prodotti svizzeri e questa percentuale è destinata a crescere costantemente.

Saucissons del Canton Vaud, Tomme de Romandie, Emmentaler Käsewürstli, Salsiz dei Grigioni, Formaggella ticinese. Tutte queste specialità regionali e tanti altri prodotti saranno disponibili da subito in tutte le 157 filiali Lidl dislocate sul territorio nazionale grazie al nuovo progetto per la regionalità «Tipico». Si propongono diversi articoli locali delle varie regioni. I nuovi prodotti vanno a completare la gamma di articoli regionali già esistenti, come per esempio pane e prodotti da forno, latticini, miele, birra e uova. In questi settori infatti Lidl Svizzera offre prodotti regionali già da molto tempo.

Andreas Zufelde, Chief Commercial Officer di Lidl Svizzera, dichiara: «Da sempre puntiamo su prodotti di alta qualità a prezzi che tutti possono permettersi. Abbiamo sempre posto particolare attenzione ai prodotti svizzeri che rappresentano già oggi più del 50% del nostro fatturato. La tendenza è in aumento. Con i nostri prodotti di «Piccolo ma squisito» siamo riusciti a creare un’interessante piattaforma di successo per piccoli imprenditori della Svizzera. Con la nostra nuova serie di prodotti, racchiusa sotto il nome «Tipico», diventeremo ancora più regionali e offriremo ai nostri clienti ancora più specialità locali in assortimento sempre disponibile.»

Le regioni

«Tipico», il nuovo programma per la regionalità di Lidl, suddivide la Svizzera in otto regioni: Svizzera orientale, Ticino, Svizzera centrale, Zurigo, Svizzera nordoccidentale, Berna, Vallese e Romandia. Ognuna di queste regioni offre i propri articoli regionali unici. Determinati prodotti come latticini e uova saranno acquistabili solo nelle corrispondenti regioni, mentre altre specialità svizzere saranno disponibili in tutte le filiali Lidl.

Un assortimento per la Svizzera

Il nuovo programma «Tipico» consente a Lidl Svizzera di offrire per la prima volta prodotti regionali contrassegnati in base alla regione di appartenenza. L’assortimento era comunque fortemente orientato alla Svizzera anche fino ad oggi: Lidl Svizzera raggiunge più del 50% del suo fatturato con prodotti svizzeri. La tendenza è in aumento. Nel settore dei prodotti freschi (come frutta, verdura, carne fresca, pane, latticini) addirittura due terzi di tutti i prodotti provengono dalla Svizzera. Lidl Svizzera intende ampliare ulteriormente anche questa percentuale. L’impresa di commercio al dettaglio collabora già con oltre 360 produttori svizzeri e attribuisce grande importanza alle collaborazioni a lungo termine: collabora con oltre 60 di questi produttori svizzeri già da oltre 12 anni fin dal suo ingresso sul mercato nel 2009. Con l’azione «Piccolo ma squisito», per varie settimane all’anno si aggiungono circa 260 prodotti di piccoli produttori e contadini svizzeri, direttamente nelle filiali Lidl. Nell’ambito di questa azione Lidl Svizzera collabora ogni anno con altri 100 fornitori svizzeri.

