Lidl Svizzera costruisce un nuovo magazzino per frutta e verdura, comprendente un proprio locale per la maturazione delle banane, direttamente accanto all’attuale centro di distribuzione a Weinfelden. I lavori di costruzione sono iniziati già a ottobre 2020; la messa in servizio del futuro edificio, costruito secondo i criteri dell’edilizia moderna e sostenibile, è prevista per la fine del 2021.

Dal suo arrivo in Svizzera, Lidl Svizzera ha inaugurato dalle 8 alle 10 filiali circa all’anno. In seguito a questa crescita, Lidl Svizzera ha bisogno di nuovi spazi di stoccaggio, per questo adesso sta costruendo un nuovo magazzino, direttamente accanto al suo centro di distribuzione a Weinfelden. In particolare la situazione legata al Covid ha mostrato quanto sia importante disporre di una logistica funzionante e di disponibilità sufficienti per poter fornire derrate alimentari alla popolazione svizzera.

Il nuovo edificio sarà adibito principalmente allo smistamento di frutta e verdura nonché allo stoccaggio di articoli Non Food stagionali e fungerà da ampliamento dell’attuale centro di distribuzione, accanto al quale sarà costruito. Su una superficie lorda calpestabile che sfiora i 23’000 m2 troveranno posto circa 10’000 posti pallet in una struttura modulare a due piani.La messa in servizio del nuovo magazzino è prevista per la fine del 2021.

Sostenibilità

In questo progetto edile si è posta particolare attenzione a un sistema costruttivo sostenibile: l’edificio viene realizzato nel rispetto degli standard Minergie, comprenderà locali accessori e sale pause ampi e moderni e, in futuro, funzionerà esclusivamente con refrigeranti naturali.

Deposito per la maturazione delle banane

La peculiarità del progetto è un locale proprio adibito alla maturazione delle banane, che renderà possibile integrare il processo di maturazione nella propria catena di creazione del valore. In questo locale le banane ancora verdi completeranno la loro maturazione, per poi essere portate nelle filiali.

Invariati i piani per altre Direzioni Regionali nell’area della Svizzera centrale/dell’Altopiano svizzero

Lidl Svizzera continua la ricerca di sedi adeguate nell’area della Svizzera centrale/dell’Altopiano svizzero con l’obiettivo di creare ulteriori strutture che andranno ad aggiungersi alle due Direzioni Regionali già esistenti, dotate di centro di distribuzione integrato, a Weinfelden (TG) e Sévaz (FR.)

©CdT.ch - Riproduzione riservata