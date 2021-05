L’incidenza dei casi confermati in laboratorio nei Cantoni e in Liechtenstein ha oscillato tra i 31 alla settimana per 100’000 abitanti nel Principato e i 409 in Appenzello Interno. In 10 Cantoni e nel Liechtenstein l’incidenza è diminuita di più del 10%, in 9 Cantoni è variato poco e in 7 è aumentato di più del 10%. Il trend è in calo in Ticino, mentre è in leggerissimo aumento nei Grigioni.