Nonostante i tempi amari della pandemia, Lindt & Sprüngli vuole tener aggrappati i clienti a dolci sogni. Il produttore elvetico di cioccolata ha inaugurato oggi nella sua sede di Kilchberg (ZH) il più grande museo del cioccolato in Svizzera.

Stando al presidente del cda di Lindt & Sprüngli, Ernst Tanner, la nuova «Lindt Home of Chocolate» - che aprirà i battenti ufficialmente domenica - è una pietra miliare per la Confederazione. Il nuovo museo, costruito in soli 36 mesi, ha infatti una superficie di un campo da calcio ed è alto 20 metri.