L’Ufficio federale di Sanità pubblica ha divulgato oggi la nuova lista di Paesi e regioni considerati ad alto rischio di contagio da coronavirus, ossia quelli dal cui rientro si è soggetti all’obbligo di quarantena. Il nuovo elenco entrerà in vigore a partire dal 22 marzo ( qui quello valido da lunedì 8 fino al 21 marzo ).

Regioni degli Stati limitrofi (in grassetto le nuove entrate):

*Per gli Stati che non confinano con la Svizzera: uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.