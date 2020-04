Lite mortale in un centro asilo

La Procura di San Gallo ha messo in stato d’accusa un 35.enne algerino per assassinio, furto e altro ancora, chiedendo la pena massima. L’uomo, durante una lite al centro per richiedenti asilo di Mels, nel canton San Gallo, ha ucciso con un coltello da cucina un 38.enne egiziano.

Nel centro in questione si trovano solo persone la cui domanda di asilo è stata respinta e che devono fare ritorno in patria. Il 13 febbraio l’accusato ha pugnalato 29 volte la vittima. La polizia lo ha arrestato il giorno stesso, mentre l’egiziano è morto il giorno seguente in ospedale.

Le indagini condotte in collaborazione con le forze dell’ordine e l’istituto di medicina legale sono state ora concluse, si legge in un comunicato odierno. La Procura chiede una pena detentiva di 20 anni e una multa di 500 franchi, così come l’espulsione dal Paese per 15 anni. L’imputato sta già scontando un’esecuzione anticipata della pena.

