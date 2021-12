Lo ius soli in Svizzera divide: propaganda o progresso?

Qual è la più antica assicurazione sociale svizzera e in che modo (l’AVS, ndr.) può essere risanata? Quali perdite finanziarie copre l’IPG? E ancora, chi ha tenuto l’allocuzione del Primo agosto nel Comune di Hochdorf? In queste settimane, Oltralpe è tornato sotto i riflettori l’annoso dibattito sulla procedura di naturalizzazione. Troppo irta di ostacoli la via per diventare svizzero per alcuni; adeguata, invece, per altri. Mentre il tema è tornato sui banchi del Parlamento federale, proprio nel comune lucernese di Hochdorf la 33.enne kosovara Yllka Gashi è riuscita ad ottenere il passaporto rossocrociato dopo un’attesa durata 15 anni, tre tentativi falliti e un ricorso al Consiglio di Stato. Ricorso che, ha riferito il Tages Anzeiger, è stato accolto proprio questo mese. Ma le polemiche sulla...