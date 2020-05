Brutta disavventura ieri sera alla stazione di Rheinfelden (AG) per un 40.enne. L’uomo è stato picchiato da tre giovani, cadendo sui binari della ferrovia. Lo riferisce oggi la polizia cantonale, allertata con una chiamata d’emergenza. A seguito dell’intervento di un agente di sicurezza, il trio di aggressori ha tolto la vittima dai binari, sollevandola sul marciapiede prima di darsi alla fuga. L’uomo ha dovuto recarsi in ospedale per le ferite riportate, mentre i giovani risultano ancora ricercati, precisano le forze dell’ordine in una nota.