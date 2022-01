«Ha una media di quattro stelle e mezzo su cinque, più di 200 voti. Sicuramente ci si può fidare». Chi non l’ha mai pensato, nel corso di un acquisto online, alla vista di una lunga serie di rassicuranti recensioni? Un alto numero di «stelline» in rete è ormai divenuto sinonimo di affidabilità, di qualità. Ma secondo un recente studio condotto dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali per la protezione dei consumatori, quando si entra nel mondo delle recensioni online c’è poco da fidarsi. Su 223 grandi siti controllati, gli operatori di 144 non fanno abbastanza per assicurarsi che fra queste valutazioni non ve ne siano di «fake». Nel loro rapporto, le autorità di protezione dei consumatori hanno concluso che «almeno il 55% dei siti web controllati viola potenzialmente la direttiva...