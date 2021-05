Roger Federer propone a Robert De Niro di fare un film sulla Svizzera, ma la star hollywoodiana declina l’offerta: «Non ci sono drammi in Svizzera, è troppo perfetta. A me servono azione, conflitti, rischio». È il divertente spot di Svizzera Turismo, di cui il campione di tennis è il nuovo ambasciatore. Nel video, girato lo scorso autunno a Zermatt e a New York, si vede una chiacchierata telefonica tra Federer e De Niro, in cui i due parlano di un ipotetico film ispirato alla Confederazione. «Avete montagne, resort sciistici, affascinanti cittadine, vallate verdi. Non ci sono drammi», spiega l’attore, impossibilitato a recitare in un contesto così «perfetto». Roger non si dà per vinto e propone un’avventura sulle montagne innevate con tanto di parapendio, ma l’attore di «Taxi Driver» rifiuta: «Mi spiace, Roger. Forse dovresti chiamare Tom Hanks». «Chi?», chiede il basilese. Lo spot si chiude con lo slogan: «Quando hai bisogno di una vacanza senza drammi, hai bisogno della Svizzera».