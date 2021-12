Differenza tra vaccinati e non vaccinati

Tra i fattori di tensione correlati alla percezione soggettiva dello stress sono emerse sostanziali differenze tra il gruppo dei vaccinati (58% degli intervistati) e il gruppo dei non vaccinati. In particolare per le misure anti COVID-19, come il certificato. Se da una parte è un peso, dall’altra è un sollievo. Lo stress dovuto a conflitti in famiglia, tra amici o sul posto di lavoro, in particolare legati alla vaccinazione, è elevato sia tra i vaccinati che tra i non vaccinati. Ma tra questi ultimi risulta notevolmente maggiore. Altrettanto grandi sono le differenze (in questo caso tuttavia con uno stress maggiore tra i vaccinati) relative alla paura di contrarre la COVID-19 e alle conseguenze a lungo termine sulla salute.