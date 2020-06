La struttura è il più grande progetto realizzato allo Zoo di Zurigo e vuol essere un’alternativa per chi in questi tempi di pandemia intende concedersi un safari, hanno dichiarato oggi i responsabili del giardino zoologico davanti ai media.

I visitatori sono accolti dai fischi di pappagalli grigi, alcuni dei quali sono già in grado di imitare i suoni dei telefonini. Con i suoi rinoceronti, gli struzzi, le giraffe e diversi elementi decorativi la struttura è in grado di offrire una sensazione di vacanza.

Non ci sono recinti dove gli animali sono rinchiusi, ma soltanto una struttura coperta per i mesi invernali inserita in una gola fatta di enormi massi che soltanto ad uno sguardo attento si rivelano essere di cemento. Anche l’enorme baobab non è reale.