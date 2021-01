Il maltempo che si è abbattuto di recente sulla Svizzera ha nuovamente provocato perturbazioni ferroviarie questa mattina. Diverse linee risultano interrotte, come fra Berna e Friburgo e fra Erstfeld (UR) e Airolo. A causa del pericolo di valanghe diverse località, soprattutto in Vallese, sono isolate.

La tratta ferroviaria Friburgo-Berna è interrotta fra Thörishaus-Station (BE) e Flamatt (FR), hanno reso noto le FFS. Sono da prevedere ritardi e soppressioni. Ai viaggiatori da Ginevra e Losanna si consiglia di passare da Bienne (BE) per raggiungere la Svizzera tedesca.