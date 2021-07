Locarno e altri otto festival del cinema riceveranno più soldi dalla Confederazione

Nove festival cinematografici di richiamo nazionale o internazionale riceveranno quattro milioni di franchi all’anno dalla Confederazione per il periodo dal 2022 al 2025, circa il 18% in più di prima. Lo ha annunciato oggi l’Ufficio federale della cultura (UFC).

Con questi cosiddetti contributi strutturali, l’UFC sostiene i festival cinematografici di importanza nazionale o internazionale che contribuiscono alla promozione del cinema svizzero. Criteri come la gestione della digitalizzazione o le misure adottate dai festival per promuovere la diversità e la sostenibilità sono stati decisivi per il sostegno, indica il comunicato dell’UFC. L’aumento degli importi è previsto nel messaggio sulla cultura 2021-2024.