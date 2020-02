L’iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili» è stata bocciata l’ultima domenica alle urne ma le discussioni sul tema continuano. Gli attuali progetti del Parlamento sembrano però al momento non essere a favore dei locatari: alle Camere i proprietari immobiliari sono in maggioranza.

Nulla è ancora deciso, poiché i dibattiti sono in pieno svolgimento. Il Nazionale ha approvato però diversi testi che mirano ad affievolire la protezione dei locatari, come quello di Olivier Feller (PLR/VD), segretario generale dell’associazione romanda dei proprietari immobiliari.

Il documento prevede che il reddito del capitale proprio indicizzato in base all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo è sproporzionato solo se supera il tasso ipotecario di riferimento maggiorato del 2%. Ad oggi la differenza consentita è dello 0,5%. Tocca ora agli Stati occuparsi del dossier.

Queste cifre vengono in realtà superate spesso già oggi. Le commissioni degli affari giuridici di entrambe le camere hanno in questo senso dato il loro benestare, approvando un’iniziativa dell’UDC Hans Egloff (ZH), alla limitazione della possibilità di ricorso. Questo sarebbe possibile solo in caso di carenza di alloggi.