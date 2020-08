Il governo britannico ha annunciato oggi la reintroduzione della quarantena precauzionale obbligatoria di 14 giorni per chiunque arrivi o torni nel Regno Unito dalla Svizzera. La misura entra in vigore sabato alle 4.00 (ora locale, le 5.00 ore svizzere) di mattina.

Oltre la Confederazione, sulla lista vengono inserite anche Repubblica Ceca e Giamaica. La decisione è stata formalizzata dal ministro dei Trasporti, Grant Shapps, sullo sfondo dei segni di ripresa dei contagi da coronavirus - alimentata soprattutto dai flussi turistici - in vari Paesi del mondo. L’obbligo di auto-isolarsi era già in vigore per le persone che arrivano in Scozia dalla Confederazione.

«I dati mostrano che dobbiamo rimuovere la Repubblica Ceca, la Giamaica e la Svizzera dalla nostra lista dei corridoi di viaggio per mantenere bassi i tassi di infezione. Se arrivate nel Regno Unito dopo le 04.00 di sabato da queste destinazioni, dovrete auto-isolarvi per 14 giorni», ha precisato Shapps su Twitter, precisando che la decisione di aggiungere o togliere un Paese viene valutata attentamente in collaborazione con il Joint Biosecurity Centre (JBC). Uno degli indicatori principali, aggiunge, è il limite di 20 casi ogni 100’000 abitanti negli ultimi 7 giorni, ma tiene anche conto di un’ampia gamma di fattori, tra cui il livello, il tasso e la velocità di cambiamento nei casi confermati.

«Nelle ultime 4 settimane si è registrato un consistente aumento del tasso di incidenza settimanale di Covid-19 in Svizzera, con un aumento del 19% dei casi per 100’000 negli ultimi 7 giorni, dal 18,5 del 20 agosto al 22,0 del 27 agosto, si legge sul sito del governo britannico, che sconsiglia ai suoi cittadini tutti i viaggi, tranne quelli indispensabili, verso la Repubblica Ceca, la Giamaica e la Confederazione. Secondo la BBC, i britannici che l’anno scorso si sono recati in Svizzera sono oltre 1,6 milioni.

Il ministro ha invece decretato la fine d’ogni restrizione per chi sbarca da Cuba, dove l’infezione appare di nuovo sotto controllo.

La quarantena era stata introdotta sui viaggi da tutti i Paesi del mondo, salvo l’Irlanda, verso fine luglio e revocata per una settantina di nazioni tre settimane dopo.

In seguito è stata tuttavia ripristinata per una decina di nazioni (inclusa la Svizzera, così come la Repubblica Ceca e la Giamaica), mentre negli ultimissimi giorni pure il Regno Unito ha iniziato a far registrare un nuovo rimbalzo all’insù del totale giornaliero dei casi diagnosticati di Covid-19.

