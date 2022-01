Più aumenta il numero di casi di COVID-19 in Svizzera, maggiore è il rischio di danni a lungo termine, mettono in guardia due esperti nella stampa domenicale. Chiedono pertanto una registrazione sistematica dei casi di long COVID.

«Non esiste un registro centrale che riunisce tutti i casi di long COVID», osserva il neuroscienziato Dominique de Quervain in un’intervista pubblicata oggi dal domenicale svizzerotedesco SonntagsBlick. «Tuttavia tali dati sarebbero importanti per saperne di più sull’importanza della malattia in termini di salute pubblica».