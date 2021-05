Lonza e Moderna raddoppiano la produzione di vaccini a Visp

Queste capacità supplementari saranno messe in funzione gradualmente fino a essere completamente operative entro l’inizio del 2022, si legge in un comunicato diffuso da Lonza.

Un aumento della produzione del vaccino di Moderna è previsto anche negli stabilimenti di produzione in Spagna e negli Stati Uniti. Moderna ha annunciato che le nuove previsioni per le forniture del 2021 parlano di un numero tra gli 800 milioni e il miliardo di dosi. Per il 2022 si prevede invece di toccare quota 3 miliardi. L’azienda statunitense ha poi fatto sapere che nuovi dati suggeriscono che il vaccino può essere conservato a temperature di 2-8°C fino a 3 mesi. Finora il vaccino era approvato per una conservazione fino ad un mese con una temperatura di refrigerazione di 2-8°C, e fino a 7 mesi invece se conservato a -20°C. L’azienda sta lavorando a formulazioni del vaccino con una maggiore durata di conservazione.