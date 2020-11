Il gruppo chimico-farmaceutico basilese Lonza è stato scelto dall’azienda biotecnologica statunitense Altimmune come partner di produzione per il suo futuro vaccino Covid-19. Non sono stati forniti dettagli finanziari.

Altimmune sta sviluppando un vaccino intranasale monodose, Adcovid. Quest’ultimo sarà in commercio l’anno prossimo in caso di approvazione e omologazione da parte delle autorità, hanno annunciato questa mattina le due aziende in un comunicato congiunto.

Lonza è attiva per contrastare il Covid-19

Lonza, tra le altre cose, produrrà il principio attivo del vaccino sviluppato da Moderna, società biotecnologica statunitense sostenuta dal governo degli Usa con 500 milioni di dollari (456 milioni di franchi al cambio attuale).

Ma la società basilese si è profilata anche su un altro fronte contro il Covid-19. A metà settembre ha reso noto una collaborazione con il suo partner califoniano Humaningen per aumentare le sue capacità di produzione di lenzilumab, un prodotto destinato a essere utilizzato per contrastare l’epidemia.

A fine ottobre, Lonza è stata anche selezionata dal gruppo svedese-britannico AstraZeneca per la produzione della sua combinazione di anticorpi in fase di sperimentazione per la prevenzione e il trattamento del Covid-19.

