Il consigliere nazionale Lorenzo Quadri (Lega) sarà il nuovo presidente della Deputazione ticinese alle Camere federali per il 2022. Vicepresidente sarà Fabio Regazzi (Centro).

Riunita per l’ultima volta del 2021 sotto la presidenza di Rocco Cattaneo (PLR) la deputazione ha proceduto a queste nomine, si legge in una nota odierna.

I deputati ticinesi alle Camere hanno pure colto l’occasione per stilare un bilancio della sessione invernale, la cui conclusione è prevista venerdì. Tra i cantieri aperti per l’anno venturo figurano in particolare le relazioni fiscali e finanziarie con l’Italia, la perequazione finanziaria, nonché la rappresentanza italofona nell’amministrazione federale e nelle aziende vicine alla Confederazione.