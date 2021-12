La Confederazione intende densificare le città, anche nelle zone rumorose, proteggendo comunque la popolazione dall’inquinamento acustico. Un obiettivo criticato da diverse organizzazioni e da alcuni Cantoni, che avevano tempo fino a oggi per dare il loro parere.

«Il progetto mira a un miglior coordinamento delle disposizioni relative al rumore e agli obiettivi di pianificazione territoriale», indica il rapporto esplicativo del Consiglio federale. A tal fine, vuole chiarire i criteri per i permessi di costruzione che rientrano nella legislazione sul rumore.

Attualmente, la concessione di permessi è legata a valori limite di immissioni, cioè a valori che definiscono le soglie oltre le quali il rumore disturba il benessere. Il governo vuole permettere di superare questi limiti nelle zone colpite dal rumore, con delle garanzie.

Ogni abitazione dovrebbe avere un numero minimo di locali che rispettino i valori di protezione acustica per i suoi occupanti. E i residenti di queste zone dovrebbero poter raggiungere a piedi uno «spazio aperto per rilassarsi».

Protezione maggiormente garantita

Ma molti ritengono che queste nuove disposizioni indeboliscano troppo la protezione dal rumore. In alcuni casi, sarebbe sufficiente proteggere solo la metà dei locali di un appartamento, secondo l’Associazione traffico e ambiente (ATA).

Questo è tanto più problematico in quanto i valori limite di esposizione previsti nella legislazione svizzera sono attualmente nettamente troppo elevati per proteggere in modo efficace la salute, aggiunge l’ATA.

Per la Lega svizzera contro il rumore, la revisione proposta moltiplica le interpretazioni dei valori limite invece di combattere l’inquinamento acustico alla fonte. Troppo rumore viene emesso da strade e infrastrutture. È a questo livello che si dovrebbe agire in primo luogo, facendo un uso maggiore di rivestimenti anti rumore e riducendo la velocità.

Una persona su sette è esposta durante il giorno a casa al rumore nocivo o fastidioso del traffico stradale e una su otto di notte, sottolinea il Consiglio federale nel suo rapporto. Questo riguarda soprattutto le città e gli agglomerati.

Non adatto a Ginevra

Nella sua presa di posizione, anche il cantone di Ginevra non sostiene il progetto del governo. «Il progetto non corrisponde agli obiettivi di densificazione pertinenti al cantone di Ginevra, né alle esigenze di protezione contro il rumore in queste zone, né a un contesto adeguato per il funzionamento dell’aeroporto», scrive.

Vaud ricorda che l’introduzione di aree per rilassarsi non protegge la popolazione dagli effetti nefasti del rumore. Questa scappatoia non deve servire per indebolire le misure di protezione.

Un potenziale da sfruttare

Al contrario, Economiesuisse accoglie con favore il progetto. «Da un punto di vista economico, è importante che la densificazione delle zone residenziali possa essere perseguita più facilmente e che la protezione dal rumore non sia l’unico criterio», scrive l’associazione. Quest’ultima ritiene che occorrerebbe facilitare ancora di più il processo di densificazione.

Attualmente, la protezione dal rumore frena progetti edilizi o di ristrutturazioni che non solo sarebbero più adatti ai bisogni di appartamenti, ma soddisferebbero anche meglio i requisiti di protezione dal rumore, secondo l’associazione.

Per quanto riguarda i partiti, il PLR crede che questo progetto di densificazione combinato con una migliore protezione della popolazione vada nella giusta direzione e aumenti la sicurezza giuridica. Tuttavia, il progetto dovrebbe ancora essere messo a punto, in particolare per quanto riguarda alcuni aspetti concreti. D’altra parte, le nuove restrizioni in materia di spazi esterni sono considerate impraticabili.

L’UDC rifiuta in ogni caso qualsiasi modifica relativa alla protezione dal rumore che violerebbe la garanzia di proprietà e porterebbe a costi aggiuntivi per i proprietari di immobili.

©CdT.ch - Riproduzione riservata