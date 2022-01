Martin Hilti, direttore della sezione elvetica dell’organizzazione non governativa (ong), citato in un comunicato odierno, sottolinea che la Svizzera, nonostante continui a ottenere un buon punteggio, è ancora lontana dalla perfezione: non bisogna infatti dimenticare - precisa - le gravi lacune che la Confederazione presenta in ambiti di cui l’indice di percezione della corruzione nel settore pubblico (CPI) di Transparency International non tiene conto come la lotta contro il riciclaggio di denaro, le disposizioni legali sul lobbismo e la protezione degli informatori. Inoltre, secondo Hilti anche il nepotismo è ancora molto diffuso.