Oltre ai concentratori di ossigeno, a bordo c’era anche materiale di protezione medica: più di 12’000 tute protettive e oltre 45’000 mascherine. A Giacarta, l’ambasciata svizzera sta lavorando in stretto contatto con le autorità per assicurare una distribuzione equa conformemente ai principi umanitari.

Finora aiuti per 15 milioni

L’Aiuto umanitario della Confederazione, che fa parte del DFAE, ha già inviato materiale (respiratori e concentratori) in Tunisia, Mongolia, Sri Lanka, Nepal e India. La Svizzera - si legge ancora nella nota - segue da vicino l’evolversi della situazione sanitaria mondiale legata alla pandemia ed è pronta a fornire il suo sostegno per quanto possibile e in funzione delle richieste.