Riprendendo stamane l’esame della legge sul tabacco incominciato ieri, il Consiglio nazionale ha stabilito restrizioni alla pubblicità per sigarette, sigarette elettroniche e altri prodotti derivati, comprese le sponsorizzazioni.

A tale riguardo, il plenum si è adeguato alla sua commissione preparatoria, la quale ha seguito in buona parte quanto già stabilito, in senso assai restrittivo dal Consiglio degli Stati, proponendo però degli aggiustamenti.

La pubblicità dev’essere ad esempio consentita nella stampa e su pagine Internet non destinate ai minori. Vanno invece vietate le pubblicità nei cinema e negli spazi pubblici, compresi trasporti pubblici e impianti sportivi, nonché quelle su manifesti visibili su suolo pubblico. I tentativi della sinistra di vietare completamente la pubblicità sono falliti, come anche le proposte contrarie inoltrare dall’UDC.

Vietate anche la promozione dei prodotti del tabacco, se tale azione avviene sotto forma di distribuzioni gratuite o di regali. Per quanto attiene alle sponsorizzazioni, queste ultime sono proibite se hanno come obiettivo i minorenni e hanno un carattere internazionale. Tale divieto vale anche per le sponsorizzazioni di eventi organizzati dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni.