Il presidente del Tribunale cantonale dei Grigioni, Norbert Brunner, dovrà affrontare un’indagine penale per presunta falsa attestazione. La Commissione di giustizia e sicurezza del Gran Consiglio ha revocato l’immunità nei suoi confronti il 15 aprile.

La notizia, pubblicata ieri dalla «NZZ am Sonntag», è stata confermata oggi dal Ministero pubblico grigionese. La magistratura è autorizzata ad avviare indagini nei suoi confronti, è stato spiegato. Brunner ha ancora la possibilità di impugnare davanti al Tribunale federale l’autorizzazione a procedere. Ha a sua disposizione 30 giorni dalla decisione della commissione di giustizia.

Brunner è accusato di aver modificato una sentenza in una disputa di eredità. Un giudice cantonale lo accusa di aver modificato a posteriori e arbitrariamente una sentenza in questa controversia. Una persona non coinvolta nel litigio avrebbe così ricevuto una somma di denaro a sei cifre. Anche un avvocato ha sporto denuncia contro di lui.