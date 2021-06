Prorogare sino alla fine del 2021 l’indennità di perdita di guadagno (IPG) e abrogare il limite massimo fissato per i contributi a fondo perso a favore dello sport di squadra. Il Consiglio degli Stati ha approvato oggi all’unanimità queste modifiche della Legge Covid-19.

«Nonostante gli allentamenti, il ritorno alla normalità non è ancora garantito», ha affermato Hannes Germann (UDC/SH) a nome della commissione preparatoria. L’aiuto a certi settori che potrebbero ancora essere limitati nelle loro attività a causa delle misure anti-Covid non deve essere interrotto bruscamente, ha aggiunto.

La maggior parte degli interventi per limitare le conseguenze economiche della pandemia sono previsti fino alla fine dell’anno, tranne i due punti discussi oggi dal plenum. Le IPG sono limitate alla fine di giugno, mentre i contributi a fondo perso per lo sport sono calcolati sulla base della stagione 2020/2021.

La Camera ha pertanto prorogato tacitamente le IPG fino al 31 dicembre. Finora, un terzo dei 3 miliardi di franchi stanziati a questo scopo sono stati utilizzati. L’estensione della misura non dovrebbe quindi essere un problema, secondo Germann.

I «senatori» hanno anche eliminato il tetto di 115 milioni di franchi di contributi a fondo perso per gli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico. Il Governo non esclude che alcune restrizioni, come il numero di spettatori che possono assistere alle partite, dovranno ancora essere applicate nella seconda metà del 2021.

Il Consiglio degli Stati è stato meno generoso per quanto riguarda le indennità di disoccupazione per i lavoratori con redditi modesti. Ha respinto con 23 voti a 22, con il voto preponderante del presidente della Camera, una proposta della sinistra di estendere fino a fine anno le indennità del 100% per i dipendenti a tempo pieno che guadagnano meno di 3’400 franchi al mese a tempo pieno.

La proposta è sostenuta dai datori di lavoro, come la ristorazione, che impiegano personale a basso salario, ha detto Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU). Possiamo continuare con questo dispositivo fino alla fine dell’anno allo stesso modo degli sforzi che stiamo facendo per lo sport, ha aggiunto.

Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha però messo in guardia dal prolungare un’eccezione. Non è una questione di soldi, ma di rispetto della legge, ha detto. In effetti i regolamenti attuali favoriscono i redditi modesti in materia di assicurazione disoccupazione, il che crea una disparità di trattamento, ha rilevato.

Il plenum ha pure deciso di estendere le agevolazioni per la tenuta di assemblee generali delle società online. Le disposizioni saranno applicate fino all’entrata in vigore della modifica della legge sulle società anonime, probabilmente nel 2023.

Infine, la Camera dei Cantoni ha completato la legge Covid-19 con due ultimi punti. Le restrizioni di capacità in stabilimenti, aziende ed eventi devono essere revocate non appena la popolazione adulta che lo desidera sarà vaccinata. Inoltre, i titolari di un certificato sanitario saranno esentati dalle restrizioni generali di accesso.

L’oggetto va al Nazionale.

