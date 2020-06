A parte qualche lieve modifica, il Consiglio degli Stati ha approvato oggi all’unanimità la Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), dando così il via libera all’accreditamento dell’attuale Istituto universitario federale per la formazione professionale, che dispone anche di una sede a Lugano, quale alta scuola pedagogica (ossia scuola universitaria).

Il plenum ha così spazzato via i dubbi di coloro che temevano un’eccessiva «accademizzazione» dell’attuale istituto poiché il punto di forza della SUFFP risiede proprio nel suo orientamento alla prassi. Stando al consigliere federale Guy Parmelin, invece, non vi è pericolo che l’attuale istituto si chiuda in una «torre d’avorio».

Nel corso della discussione, i «senatori» hanno stabilito che la SUFFP dovrà istituzionalizzare la collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro a livello operativo.

Dal canto suo, il Consiglio federale dovrà regolare la partecipazione delle organizzazioni del mondo del lavoro alla definizione degli obiettivi strategici della SUFFP.

Una minoranza, in particolare di sinistra, ha poi chiesto di definire più esplicitamente i diritti di partecipazione delle associazioni degli studenti, ma la sua proposta è stata respinta dal plenum. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale.

IUFFP futura scuola universitaria

Con questo progetto, il Consiglio federale intende dotare l’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) di una base normativa più solida.

L’IUFFP è il centro di competenza della Confederazione per la formazione e la formazione continua dei docenti, la ricerca in questo settore, lo sviluppo delle professioni e la cooperazione internazionale in quest’ambito.

Tale organismo è regolato soltanto da alcuni articoli della legge sulla formazione professionale, mentre tutte le altre disposizioni sono contenute in un’ordinanza. Simili basi non sono sufficienti né per soddisfare i requisiti del principio costituzionale di legalità né quelli dei principi di governo d’impresa della Confederazione.

Ecco perché, al pari di organi simili della Confederazione, per il IUFFP è stata istituita una base legale ad hoc che ne regola l’organizzazione includendo disposizioni fondamentali relative a compiti, collaborazione, diplomi d’insegnamento e altri titoli, organizzazione, diritto del personale, finanziamento, vigilanza da parte della Confederazione, sanzioni e trattamento dei dati personali.

Poiché l’IUFFP collabora, tra gli altri, con le alte scuole pedagogiche cantonali e mira all’accreditamento come alta scuola pedagogica, l’attuale «istituto universitario» dovrà cambiare nome, diventando «scuola universitaria».

