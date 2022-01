Il responsabile del dipartimento della sanità di Basilea Città nonché presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS), Lukas Engelberger, è risultato positivo a un test sul coronavirus. È attualmente in isolamento con sintomi leggeri.

Il capo del dipartimento cantonale della sanità continua a svolgere le sue funzioni da casa. Gli altri membri del governo non presentano alcun sintomo. Stando al medico cantonale basilese, non vi è alcun obbligo di quarantena per loro.