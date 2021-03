Sabato scorso poco prima di mezzogiorno una sciatrice ha avvistato due lupi su una pista da sci a Obersaxen (GR). I due animali hanno seguito brevemente una seconda sciatrice prima di andarsene. È probabile che il branco di lupi composto da cinque esemplari che vive in questa zona sia stato disturbato e, fuggendo verso i boschi situati più a valle, gli animali abbiano attraversato anche la pista. I lupi non hanno manifestato nessun comportamento anomalo, precisa un comunicato dell’Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni.