Un lupo è stato abbattuto oggi dalle guardie forestali professioniste nella valle di Goms (VS). L’uccisione è avvenuta «nel perimetro autorizzato» sulla base del permesso di tiro fornito dal consigliere di Stato vallesano Frédéric Favre (PLR), ha comunicato lo Stato del Vallese.

Dall’inizio della stagione, una serie di greggi di pecore sono stati presi di mira da un lupo nella valle di Goms. Al 16 luglio, un totale di oltre 10 pecore erano morte a causa di questi attacchi su un alpeggio che non poteva essere protetto e anche in una situazione in cui gli animali erano protetti.