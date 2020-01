Un lupo è stato investito da un treno a nord di Bonaduz (GR). L’incidente risale alla notte tra il 31 dicembre e il 1. gennaio, come ha spiegato oggi dall’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca.

L’animale, precisano le autorità cantonali, è morto. Si tratta di una femmina. Non è ancora stato possibile accertare la sua provenienza. La carcassa è stata consegnata all’Istituto di patologia dell’Università di Berna per ulteriori esami, in particolare per l’analisi genetica.