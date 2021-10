Gli aerei fermi. Come fossero statue. I passeggeri a terra. L’improvvisa sensazione di smarrimento. La caduta di Swissair, vent’anni fa, fece parecchio rumore. Anche (e soprattutto) dopo quel maledetto 2 ottobre 2001. Quando, cioè, l’aviazione elvetica riprese ossigeno e quota. Grazie all’operazione Phoenix e al sacrificio, così venne definito, di Crossair. Un sacrificio che consegnò ai cieli e al Paese Swiss International Air Lines. Una nuova compagnia di bandiera. Discussa e non sempre amata, in particolare da chi – all’epoca – lavorava proprio per Crossair. «So what, it’s still Swissair» dicevano alcuni, giocando con il nome del neonato vettore.

Ma cos’è rimasto, oggi, di Swissair? O meglio, c’è abbastanza svizzeritudine in una compagnia nel frattempo passata sotto il controllo di Lufthansa?...