Sabato i delegati dell’UDC si riuniranno in assemblea a Granges-Paccot (FR). Il presidente, in carica da un anno, si esprime sul referendum per contrastare la legge COVID-19 e sui rapporti fra campagna e città.

La sua presidenza era iniziata con la sconfitta sulla libera circolazione. Anche il partito, elettoralmente, era reduce da un periodo tutt’altro che brillante. Poi sono arrivate le vittorie sul burqa e quelle contro le iniziative sui pesticidi e la Legge sul CO2. Il vento è cambiato?

«Credo sia buona regola, anche di vita, non abbattersi davanti alle sconfitte e non montarsi la testa per le vittorie. A maggior ragione in politica, dove grazie alla nostra democrazia diretta la popolazione svizzera ha fortunatamente l’ultima parola. Certo, è possibile constatare come le ultime votazioni...