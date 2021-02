Come mai nella corsa al vaccino, la Svizzera, con Basilea, mondialmente riconosciuta per la sua industria farmaceutica, non è risultata fra i Paesi in «pole» per fornire i primi preparati capaci di attivare la formazione di anticorpi contro la COVID-19? Cosa è successo alle aziende elvetiche che la scorsa primavera avevano annunciato che presto sarebbero state in grado di fornire un vaccino? La nostra nazione ha perso il treno? Non per forza secondo Christoph Meier, professore al Dipartimento di scienze farmaceutiche dell’Università di Basilea e capo farmacista all’Ospedale universitario della città sul Reno.

«Produrre medicinali e produrre un vaccino non è paragonabile» afferma l’esperto. «A partire dalla ricerca fino alla fabbricazione il modello di business per le case farmaceutiche è completamente...