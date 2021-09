Secondo l’UFSP, il tasso di copertura vaccinale per la COVID-19 tra i giovani ha ancora un forte potenziale, ha spiegato Virginie Masserey, a capo della sezione di controllo delle infezioni, in occasione di una conferenza online. Finora - ha precisato - il 40,6% dei giovani dai 12 ai 19 anni ha ricevuto la prima dose e il 27% entrambe; quote che salgono rispettivamente a 56 e 46% fra i giovani tra i 20 e i 29 anni.

La vaccinazione per il coronavirus non porta solo benefici per la salute, ma anche vantaggi sociali; «permette ai ragazzi di tornare alla normalità», ha detto Masserey. La vita quotidiana diventa più facile, che sia per uscire la sera o per viaggiare. Tanto più che da ieri è necessario un certificato COVID per i giovani dai 16 anni in su per visitare molti luoghi chiusi. Inoltre anche le conseguenze psicologiche della pandemia vengono ridotte, ad esempio con l’eliminazione della quarantena.