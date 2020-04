Il cadavere di un 24.enne del canton Zurigo dato per scomparso da un anno è stato ritrovato agli inizi di aprile in una grotta di pietra arenaria a Brugg, nel canton Argovia. Le circostanze del decesso non sono ancora chiarite.

Le indagini, coordinate dalla procura di Brugg-Zurzach, sono tuttora in corso per accertare le circostanze della morte. Al momento non è chiaro quando, come e perché l’uomo sia entrato nella grotta, che si trova in un terreno impervio, scrive la polizia argoviese.