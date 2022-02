Due corpi senza vita sono stati ritrovati questo pomeriggio in un appartamento di Delémont. Si tratta di una madre e del figlio di pochi anni, ha annunciato questa sera la Polizia cantonale giurassiana. Le cause del decesso non sono ancora state stabilite. Secondo le prime ricostruzioni, la tesi dell’incidente sembra la più plausibile. Il Ministero pubblico ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del dramma. L’episodio ha mobilitato numerose forze di polizia e sanitari. Il traffico stradale è risultato perturbato. Una squadra di sostegno sta aiutando la famiglia e al momento non verranno rilasciati ulteriori dettagli.