La Svizzera deve intensificare la lotta alla mafia. È quanto afferma Rosa Cappa, ex procuratrice federale presso il Ministero pubblico della Confederazione, in un’intervista pubblicata ieri da Blick.ch. Per farlo devono essere create unità di polizia specializzate e leggi più severe sui beni confiscati, sostiene.

Oggi avvocata in Ticino, dopo essere stata procuratrice federale dal 2003 al 2015, Cappa parla di una ventina di cellule mafiose in Svizzera. «I mafiosi e le loro famiglie si infiltrano nell’economia investendo in ristoranti, alberghi, nell’immobiliare e nelle imprese per riciclare denaro - aggiunge - facendo notare che queste persone sono integrate nella società: vivono nei villaggi, vanno in chiesa e sono attive nelle associazioni».