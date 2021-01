L’iniziativa sul divieto del burqa raccoglie il 56% di voti a favore e il 40% di contrari. Oltre i due terzi degli intervistati (69%) sono già sicuri della loro scelta, mentre il 4% ancora non si è fatto un’idea.

Questa iniziativa del comitato di Egerkingen, sostenuta in particolare dall’UDC, è segnata da una forte polarizzazione sinistra/destra: le persone vicine al PS e ai Verdi sono chiaramente contrarie al divieto di dissimulare il viso.

A livello regionale, l’iniziativa registra un maggiore sostegno in Ticino (68%) e nella Svizzera francese (63%) che nella Svizzera tedesca (54%). Accoglie inoltre più consensi nelle zone rurali che nelle città, così come tra gli ultra 40enni.

L’argomento che più convince i favorevoli è quello della parità dei diritti (76%), seguito dalla lotta contro il terrorismo e i criminali (65%) e il simbolo oppressivo del velo integrale per le donne (59%). L’argomentazione dei contrari è invece il rischio che le donne siano escluse dalla vita pubblica (59%).

Questi primi risultati potrebbero suggerire che l’iniziativa sia accettata il 7 marzo. Tuttavia, l’istituto gfs.bern è cauto sul risultato del voto. Il sostegno all’iniziativa all’interno del PLR, del Centro (PPD, PBD e Evangelici) e del PVL non è completamente assicurato. «È qui che la decisione sarà presa», sottolinea il gfs.berna.

Maggioranza risicata per identificazione elettronica

La maggioranza degli elettori del PLR, del PVL e del Centro (PPD, PBD e Evangelici) voteranno a favore del progetto. La base dell’UDC lo sostiene di misura, mentre PS e Verdi sono in gran parte contrari.

Per due terzi di coloro che sono a favore di questo accordo, l’argomento chiave è la soppressione dei diritti doganali e altri ostacoli al commercio. Per gli oppositori, l’ecologia e i diritti dell’uomo sono al primo posto (83%). Un altro 63% pensa che l’olio di palma troppo economico faccia concorrenza agli oli indigeni. Il 56% si aspetta che il piccolo effetto dell’accordo sull’economia svizzera non compensi il danno causato dalla produzione di olio di palma.