Oltre a ciò, le pellicce provenienti da animali cacciati o allevati con metodi palesemente non conformi alla legislazione elvetica in materia di protezione degli animali o di caccia (per esempio caccia con trappole o allevamento in gabbia con fondo a griglia) vanno dichiarate come tali.

Qualora non fosse possibile avere informazioni affidabili sul modo di ottenimento, sull’etichetta può essere apposta la dichiarazione «Modo di ottenimento sconosciuto - può essere stato ottenuto mediante una forma di allevamento o di caccia non autorizzata in Svizzera». I consumatori potranno in questo modo decidere di non acquistare quei prodotti che non soddisfano le loro aspettative in materia di protezione degli animali.