In calo sono risultati anche i matrimoni (-9,8% a 35’200), con un’età media al primo matrimonio di 32,2 anni per gli uomini e 30,2 anni per le donne. Anche in questo caso il Ticino è in fondo alla classifica, con il 2,7 nozze ogni 1000 abitanti. Anche le unioni domestiche registrate sono risultate in calo, in Svizzera, del 3,4%.