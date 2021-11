La legge Covid-19 presenta delle lacune, secondo il professore di diritto costituzionale all’Università di Zurigo Felix Uhlmann. Lo afferma in un’intervista pubblicata oggi dalla Neue Zuercher Zeitung, aggiungendo però che questi difetti non sono così gravi che gli svizzeri dovrebbero respingerla il 28 novembre.

Uhlmann considera le misure vincolanti, come il certificato Covid, che rimangono in vigore anche quando la minaccia del coronavirus non è più evidente, come legalmente innocue. Anche qui si applica il principio di precauzione, afferma, aggiungendo che il requisito del certificato sanitario è certamente una misura più blanda delle chiusure totali.