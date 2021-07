L’Esercito svizzero ha terminato il suo impiego dovuto al maltempo nel villaggio di Cressier (NE). I lavori effettuati dai soldati per mettere in sicurezza l’area sinistrata hanno permesso di evitare nuove inondazioni durante i temporali degli scorsi giorni.

Queste ultime hanno ringraziato l’esercito per il suo impiego e hanno sottolineato la solidarietà messasi in luce nella regione e nel cantone.

Il temporale che ha messo in difficoltà il villaggio si era scatenato martedì della scorsa settimana. Nonostante conseguenze piuttosto impressionanti, non si sono registrate vittime. I danni sono stimati per ora attorno ai 15 milioni di franchi.