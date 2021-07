Il maltempo non dà tregua in Svizzera. Resta infatti massima l’allerta legata alle piene. Oggi e domani in Basso Vallese, nel Giura settentrionale e nella Svizzera nordoccidentale sono attese nuove precipitazioni abbondanti, con accumuli fino a 100 millimetri, avverte MeteoSvizzera. Situazioni come questa rischiano di ripetersi anche in futuro. Il cambiamento climatico infatti non fa che aumentare le probabilità di forti piogge e inondazioni. Lo sa bene l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), che osserva da vicino la situazione.

«A causa del cambiamento climatico globale le temperature sono aumentate anche in Svizzera e continueranno a farlo. Temperature più alte significa che più umidità può essere assorbita nell’atmosfera. Questo si traduce in tempeste e temporali più frequenti», afferma da noi interpellato l’UFAM. La maggiore frequenza e intensità di forti precipitazioni e il rialzo della quota dell’isoterma di zero gradi favoriscono l’insorgere di piene, frane e inondazioni. Al contempo, accanto all’accesso di acqua, si potrà anche osservare sempre più spesso il fenomeno opposto: «Le temperature più alte influenzano anche la distribuzione delle precipitazioni durante l’anno. Ci si può aspettare più precipitazioni in inverno e meno precipitazioni in estate. Le precipitazioni in inverno cadono sempre più spesso sotto forma di acqua piuttosto che di neve fino ad alta quota. Così, queste riserve d’acqua si sono già esaurite in primavera. Questo porta a periodi di siccità più frequenti e più lunghi in estate».

Intanto la nazione affronta le attuali pesanti piogge. Ieri l’assicurazione Allianz Suisse ha dichiarato di attendersi danni per oltre 9 milioni di franchi, mentre il 2021 si sta delineando come un anno da primato per quanto riguarda i danni dovuti alle intemperie. Finora sono stimati a 106 milioni di franchi, molto più che nei precedenti anni record, il 2009 e il 2012, quanto i danni a carico dell’assicuratore ammontarono a circa 90 milioni per l’intero anno. Le notifiche per i danni degli ultimi giorni dovrebbero essere più di 2.500. I forti venti, la pioggia intensa e la grandine hanno provocato danni soprattutto nel canton Zurigo, scrive l’assicuratore in una nota. A soffrire sono stati in primo luogo automobili e mobili da giardino, ma sono state inondate anche molte cantine.

Peggioramenti preannunciati

E probabilmente non è ancora finita. «La situazione di piena peggiorerà nei prossimi giorni», si leggeva ieri sul sito dell’Ufficio federale di meteorologia. Per i laghi di Bienne, di Thun e dei Quattro Cantoni si è raggiunto il grado più alto (5), che corrisponde a un pericolo molto forte di piena. I laghi possono esondare in molti punti. Attualmente si registra un pericolo di piena forte (grado di pericolo 4) per i laghi di Brienz e di Zurigo come pure per l’Aare a valle del lago di Thun, la Reuss e il Reno dal lago di Costanza a Basilea. Lungo l’Aare a valle del lago di Bienne e la Limmat sussiste un pericolo di piena marcato (grado di pericolo 3).

Per l’UFAM i laghi non dovrebbero raggiungere i loro picchi prima di sabato, e ci vorranno diverse settimane prima che la situazione migliori. A causa delle piene, la galleria autostradale del San Gottardo negli scorsi giorni è stata chiusa, mentre a Basilea è stata sospesa la navigazione sul Reno. A Lucerna invece ieri sera non si escludeva un nuovo record, con una nuova alluvione capace di togliere il primato a quella del 2005. Il livello del lago dei Quattro Cantoni ha infatti continuato a salire ieri, ma grazie alla pausa della pioggia molto più lentamente del giorno precedente. Da mezzanotte alle 16, il livello del lago è salito di circa dieci centimetri fino a 434,73 metri sul livello del mare. Durante l’inondazione del secolo, nel 2005, il livello era salito a 435,23 metri sul livello del mare.

Anche il canton Berna si aspetta giornate difficili: a Bienne ci si attende un’esondazione simile a quella del 2005. Qui il limite di piena del lago dovrebbe essere superato dai 25 ai 65 centimetri, ha comunicato la Cancelleria di Stato. Sul lago di Thun, l’ipotesi è che il limite venga oltrepassato di 25-40 centimetri. Gli esperti cantonali si aspettano il superamento del limite di piena pure nel lago di Brienz. Per quanto riguarda l’Aare nella capitale, il fiume dovrebbe arrivare ad avere una portata massima di 500-560 metri cubi al secondo. A titolo di paragone, durante le grandi inondazioni del 1999 e del 2005 trasportava poco più di 600 metri cubi al secondo. L’UFAM prevede che la situazione si attenui «gradualmente nel corso della prossima settimana». Intanto «le autorità federali monitorano costantemente la situazione e sono in stretto contatto con le autorità cantonali».

Una nota positiva

Una nota positiva: rispetto alle piene del 2005, finora i danni sono risultati molto meno gravi e le misure adottate hanno reso più facile far fronte alla situazione, afferma l’Ufficio federale. «Dopo gli eventi del 2005, Confederazione e Cantoni hanno infatti migliorato la protezione contro le piene e investito complessivamente 4,5 miliardi di franchi. La Confederazione ha esteso e consolidato le previsioni e allerte di piena. Inoltre, ha elaborato nuove basi concernenti i pericoli, come la carta del ruscellamento superficiale. Oltre a colmare le lacune di protezione individuate all’epoca lungo numerosi corsi d’acqua, i Cantoni e i Comuni hanno da allora migliorato le procedure in caso di eventi straordinari e formato specialisti e personale per gli interventi di emergenza».

Chiunque vive in una zona a rischio di piena «deve pertanto adottare tempestivamente misure preparatorie mirate e adottare un comportamento adeguato a questa tipologia di pericolo». Informazioni importanti sono pubblicate sul sito pericolinaturali.ch, mentre maggiori dettagli sono forniti su hydrodaten.admin.ch/it/ come pure dalle applicazioni MeteoSvizzera e ALERTSWISS.

©CdT.ch - Riproduzione riservata