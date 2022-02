Maltrattamenti al foyer per bambini autistici

Tre collaboratori di una casa specializzata per giovani affetti da autismo di Mancy (GE) sono stati fermati e interrogati dalla giustizia. Viene loro rimproverato di aver «somministrato a una residente medicamenti che non le erano stati prescritti e di aver così messo in pericolo la sua salute, e persino la vita», ha indicato oggi il Ministero pubblico ginevrino in una nota.

Il foyer di Mancy è al centro di uno scandalo a Ginevra dopo che sulla stampa sono stati riportati maltrattamenti ai danni di bambini. La procura ginevrina ha ricevuto una denuncia in tal senso. La vicenda ha anche avuto ripercussioni politiche. Tre deputati sono stati incaricati di far luce sui malfunzionamenti verificatisi in seno all’istituto.

Dal canto suo, la giustizia ha proceduto ieri a una perquisizione della casa per autistici. Parallelamente, su richiesta del Ministero pubblico, tre collaboratori sono stati fermati e ascoltati dalla polizia come imputati. Uno di loro, che risiede in Francia, è stato rilasciato dopo l’interrogatorio. Gli altri due devono essere sentiti oggi dalla procuratrice Victoria de Haller, alla quale è stato affidato il dossier. Entrambi beneficiano della presunzione di innocenza, ha ricordato il Ministero pubblico nella nota.

