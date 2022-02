Secondo informazioni dei media, in una caserma di Liestal, capoluogo di Basilea Campagna, si sono verificati maltrattamenti di soldati. Il comandante ha ordinato un’indagine disciplinare.

Un video pubblicato oggi sui portali dei quotidiani «Blick» e «20 Minuten» mostra un uomo che colpisce ripetutamente con un bastone i caschi di due militi in abiti mimetici, che stanno strisciando al suolo, e grida contro di loro. Secondo le fonti citate dai due media, l’episodio risale a metà gennaio.

L’esercito è venuto a conoscenza di questi fatti attraverso i siti dei due giornali: non corrispondono in alcun modo ai valori dell’esercito, ha detto questa sera il portavoce delle forze armate Stefan Hofer, interrogato da Keystone-ATS. Un tale comportamento non può essere tollerato. A seconda dell’esito dell’indagine disciplinare, sul caso interverrà la giustizia militare.