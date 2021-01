Stando alla corte, il 57enne ha frustato in modo eccessivo i due cavalli «Lord Pepsi» nel 2015 e «Castlefield Eclipse» nel 2016; in altri due casi l’equestre è stato invece assolto.

Ora il Tribunale cantonale gli ha perfino lievemente aumentato la sanzione, infliggendogli una pena pecuniaria sospesa di 105 aliquote giornaliere, riferisce un comunicato diramato oggi. La sentenza emessa il 7 gennaio 2021 non è ancora motivata né passata in giudicato.

Trolliet ha ricordato che i fatti sono avvenuti in ambito privato e quindi al di fuori delle attività della federazione. Escludere Estermann equivarrebbe a imporgli un divieto di esercitare il mestiere (gestisce un centro di equitazione a Hildisrieden), cosa che al momento attuale potrebbe avere risvolti legali. Quale «piccola misura» il 57enne non fa più parte da tempo dell’élite dell’associazione.

Durante il processo il cavaliere ha respinto le accuse: egli non utilizza la frusta per procurare dolore agli animali ma per spaventarli un pochino e migliorare la loro performance. Egli rifarebbe tutto allo stesso come all’epoca dei fatti.