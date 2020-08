A fine agosto alle FFS mancheranno 210 macchinisti, per cui nei giorni lavorativi saranno soppressi circa 200 treni. Oltre ad errori di pianificazione, l’emergenza coronavirus ha ulteriormente inasprito la situazione, visto che non è stato possibile tenere numerosi corsi di formazione e formazione continua.

I corsi si concluderanno con due-quattro mesi di ritardo, ha dichiarato Michel Berchtold, direttore regionale Centro (AG, BE, BL, BS, JU, LU, OW, NW, SO) oggi davanti ai media. Per compensare la penuria di macchinisti le FFS avevano lanciato già l’anno scorso corsi aggiuntivi che termineranno nel 2021 e 2022. Così, in novembre si troveranno in formazione 340 macchinisti contemporaneamente. La sottodotazione dovrebbe dimezzarsi a circa 110 persone entro maggio dell’anno prossimo, ha aggiunto Berchtold.