Ciò dovrebbe garantire una disponibilità sufficiente fino alla fine dell’anno, scrive oggi in un comunicato l’Interprofessione Latte. In Svizzera la produzione di burro è rimasta bassa, mentre il consumo si è mantenuto elevato, sottolinea IP Latte.

Già in aprile la Confederazione aveva aumentato su richiesta il contingente d’importazione di 1000 tonnellate, una quantità che corrisponde a circa il 2,3% del volume annuo di burro venduto in Svizzera.

Le ridotte scorte di burro in Svizzera sono dovute tra l’altro alla produzione stabile di latte con un aumento parallelo di quella di formaggio. Inoltre durante la chiusura dovuta al nuovo coronavirus non c’è stato alcun turismo degli acquisti all’estero e la domanda locale di burro è aumentata.

Con le 1000 tonnellate di importazioni già approvate in aprile e le 900 convogliate in precedenza, l’industria stima il deficit per il 2020 a 1300 tonnellate. Ma, aggiunge l’associazione, bisogna prevedere un margine supplementare affinché i depositi non siano di nuovo vuoti dopo il periodo natalizio, tradizionalmente intenso per la cottura dei biscotti al burro.