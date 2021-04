La carenza di personale qualificato alla Lonza di Visp, in Vallese, che produce un principio attivo del vaccino di Moderna per combattere il coronavirus, sarebbe fra le cause della lentezza delle forniture da parte del gruppo statunitense. Ad affermarlo è il suo patron, Stéphane Bancel, citato negli articoli pubblicati dai domenicali «Sonntagsblick» e «SonntagsZeitung». Stando a Bancel, infatti, la sede di Visp non è riuscita ad assumere nuovo personale nella fase iniziale della produzione. «Questo è il motivo per cui ci sono stati lievi ritardi in alcuni Paesi, almeno nelle ultime due settimane», ha sottolineato Bancel venerdì in una conferenza stampa dell’associazione farmaceutica internazionale IFPMA.

Mano tesa

Dopo quanto emerso dai domenicali, la Confederazione si è detta pronta a tendere una mano a Lonza. «Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) intende sostenere Lonza nel reclutamento di specialisti per produrre il principio attivo del vaccino», ha indicato ieri il Dipartimento guidato dal consigliere federale Alain Berset all’agenzia Keystone-ATS. In particolare, «il Dipartimento federale dell’interno sta esaminando la possibilità di ricorrere a specialisti dell’amministrazione federale, di aziende legate alla Confederazione o di università», ha aggiunto. La fornitura del preparato di Moderna (uno dei due vaccini finora utilizzati in Svizzera) è di fondamentale importanza per la Svizzera, ha inoltre evidenziato il Dipartimento.

Un centinaio di posti

Secondo il «SonntagsBlick», all’azienda di Visp mancano attualmente un centinaio di specialisti in biotecnologia per poter produrre uno dei principi attivi del vaccino anti-COVID del gruppo statunitense. La scorsa settimana, il presidente Albert Baehny aveva infatti annunciato una carenza di 80-100 specialisti, senza i quali non era possibile produrre a pieno regime. Le difficoltà di assunzione dei profili necessari sono da ricercare nella regolamentazione che riguarda l’impiego di lavoratori provenienti da Paesi terzi, non membri dell’Unione europea. Lonza avrebbe depositato diverse domande di reclutamento in Vallese lo scorso anno, 17 delle quali accolte.

Problema noto

I problemi di reclutamento del personale erano già emersi nel 2018, quando l’allora direttore di Lonza in Vallese aveva spiegato che, a causa dei pensionamenti e dell’espansione del settore biotech, rimanevano vacanti oltre mille posizioni. Tuttavia, i posti di lavoro da Stati terzi sono contingentati a 8.500 all’anno. Di questi, 4.500 sono permessi di lunga durata, mentre 4 mila sono permessi di soggiorno di corta durata. Peter Kalbermatten, capo dell’Ufficio per l’industria, il commercio e il lavoro, ha spiegato che nel 2020 il cantone aveva esaurito il contingente che la Confederazione garantisce al Vallese e che, «malgrado i contatti regolari con Lonza», non vi era alcun margine per allargare la quota.

Il postulato

Il tema era stato sollevato anche dal consigliere nazionale del PLR Philippe Nantermod, che nel 2019 aveva inoltrato un postulato al Consiglio federale per chiedere un aggiornamento del modello dei contingenti. «Numerose società attive in settori di punta - spiegava Nantermod - non riescono più a trovare la manodopera necessaria in Svizzera e persino in Europa. Il contingentamento mette in pericolo lo sviluppo di progetti a forte valore aggiunto, e dunque di prosperità e d’impiego in Svizzera a lungo termine».

